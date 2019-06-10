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В этом году 206 тысяч человек подали прошение об убежище в ЕС

В этом году 206 тысяч человек подали прошение об убежище в ЕС

Киев  •  УНН

 • 10073 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. За первые 4 месяца 2019 года свыше 206 тысяч человек впервые подали ходатайство о предоставлении убежища на территории ЕС. Больше всего заявлений - от жителей Сирии, Венесуэлы и Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 тысяч 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, пишут издания медиагруппы Funke в понедельник, 10 июня. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные получены на основе ежемесячных отчетов стран, входящих в Евросоюз.

Это может означать конец тенденции на сокращение количества соискателей убежища, наблюдаемой в течение нескольких лет, отмечают издания. Так, за весь 2018 год число мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе, снизилось на 11 процентов.

По меньшей мере четверть ходатайств подана гражданами стран, жителям которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. В частности, все больше беженцев прибывают на территорию ЕС из государств Латинской Америки и Балканского полуострова.

Больше всего заявлений о предоставлении убежища в ЕС в течение первых четырех месяцев 2019 года подали сирийцы - 20 тысяч 392 ходатайства (на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года). От граждан Венесуэлы, которая несколько месяцев охвачена политическим кризисом, поступило 14 257 заявлений (рост на 121 процент), а от жителей Афганистана - 14 042 (рост на 36 процентов).

Напомним, министры внутренних дел стран ЕС договорились о ужесточение правил депортации беженцев. Такое решение приняли министры во время встречи в Люксембурге.

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