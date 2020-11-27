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У ЦГЗ МОЗ розповіли про переваги ІФА-тестів на антиген коронавірусу: швидко, легко і недорого

Київ • УНН

 • 12966 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Стандартами медичної допомоги при COVID-19 визначено, що тест на антиген може використовуватись у якості альтернативи ПЛР-тестуванню. Про переваги та особливості ІФА-тестів на антиген УНН розповіли в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Серед переваг ІФА-тестування на антиген — можливість проводити його в будь-якій лікарні, на відміну від складного ПЛР-тестування, яке потребує особливих вимог до лабораторій.

“Проведення даного тестування можливе не тільки в умовах потужних вірусологічних лабораторіях методом полімезарно-ланцюгової реакції (ПЛР — ред.), а й на базах лабораторій закладів охорони здоров’я всіх рівнів надання медичної допомоги, де є можливість здійснювати імуноферментний аналіз”, — пояснили у ЦГЗ МОЗ.

Суттєвою перевагою ІФА-тестів на антиген є також його низька ціна та швидкість отримання результатів.

“До того ж цей метод значно дешевший та дозволяє отримати результат протягом 2,5-4 годин”, — зазначили у відомстві.

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