В ЦОЗ Минздрава рассказали о преимуществах ИФА-тестов на антиген коронавируса: быстро, легко и недорого

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 31334 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 86759 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107810 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 111556 просмотра

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Стандартами медицинской помощи при COVID-19 определено, что тест на антиген может использоваться в качестве альтернативы ПЦР-тестированию. О преимуществах и особенностях ИФА-тестов на антиген УНН рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Среди преимуществ ИФА-тестирования на антиген — возможность проводить его в любой больнице, в отличие от сложного ПЦР-тестирования, требующего особых условий в лаборатории.

“Проведение данного тестирования возможно не только в условиях мощных вирусологических лабораториях методом полимезарно цепной реакции (ПЦР — ред.), но и на базах лабораторий учреждений здравоохранения всех уровней оказания медицинской помощи, где есть возможность осуществлять иммуноферментный анализ”, — пояснили в ЦОС Минздраве.

Существенным преимуществом ИФА-тестов на антиген есть также его низкая цена и скорость получения результатов.

“К тому же этот метод значительно дешевле и позволяет получить результат в течение 2,5-4 часов”, — отметили в ведомстве.

Украинские Национальные Новости

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