В ЦОЗ Минздрава рассказали о преимуществах ИФА-тестов на антиген коронавируса: быстро, легко и недорого
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Стандартами медицинской помощи при COVID-19 определено, что тест на антиген может использоваться в качестве альтернативы ПЦР-тестированию. О преимуществах и особенностях ИФА-тестов на антиген УНН рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.
Среди преимуществ ИФА-тестирования на антиген — возможность проводить его в любой больнице, в отличие от сложного ПЦР-тестирования, требующего особых условий в лаборатории.
“Проведение данного тестирования возможно не только в условиях мощных вирусологических лабораториях методом полимезарно цепной реакции (ПЦР — ред.), но и на базах лабораторий учреждений здравоохранения всех уровней оказания медицинской помощи, где есть возможность осуществлять иммуноферментный анализ”, — пояснили в ЦОС Минздраве.
Существенным преимуществом ИФА-тестов на антиген есть также его низкая цена и скорость получения результатов.
“К тому же этот метод значительно дешевле и позволяет получить результат в течение 2,5-4 часов”, — отметили в ведомстве.