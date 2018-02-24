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У Центрвиборчкомі РФ заявили, що вибори в Криму "пройдуть попри протест України"

У Центрвиборчкомі РФ заявили, що вибори в Криму "пройдуть попри протест України"

Київ • УНН

 • 10644 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У російському Центрвиборчкомі заявили, що вибори президента РФ в анексованому Криму відбудуться “у штатному режимі” попри заявлений Україною протест. Про це повідомляє УНН з посиланням на “РИА Новости”.

Про це заявив заступник голови російського Центрвиборчкому Микола Булаєв.

Він повідомив, що “для громадян Росії, які мешкають в Криму, це питання було вирішено ще на референдумі в 2014 році”.

Представник Центрвиборчкому також висловився про те, що в Криму на так званому “референдумі” люди нібито “одноголосно обрали своє майбутнє”.

Як повідомляв УНН, Україна надіслала Росії ноту, де висловила протест проти проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму, а також застерегла від спроб організувати вибори на окупованому Донбасі. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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