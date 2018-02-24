У Центрвиборчкомі РФ заявили, що вибори в Криму "пройдуть попри протест України"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У російському Центрвиборчкомі заявили, що вибори президента РФ в анексованому Криму відбудуться “у штатному режимі” попри заявлений Україною протест. Про це повідомляє УНН з посиланням на “РИА Новости”.
Про це заявив заступник голови російського Центрвиборчкому Микола Булаєв.
Він повідомив, що “для громадян Росії, які мешкають в Криму, це питання було вирішено ще на референдумі в 2014 році”.
Представник Центрвиборчкому також висловився про те, що в Криму на так званому “референдумі” люди нібито “одноголосно обрали своє майбутнє”.
Як повідомляв УНН, Україна надіслала Росії ноту, де висловила протест проти проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму, а також застерегла від спроб організувати вибори на окупованому Донбасі. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.