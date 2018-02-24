В Центризбиркоме РФ заявили, что выборы в Крыму "пройдут несмотря на протест Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В российском Центризбиркоме заявили, что выборы президента РФ в аннексированом Крыму пройдут “в штатном режиме” несмотря на заявленный Украиной протест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “РИА Новости”.
Об этом заявил заместитель главы российского Центризбиркома Николай Булаев.
Он сообщил, что “для граждан России, проживающих в Крыму, этот вопрос был решен еще на референдуме в 2014 году”.
Представитель Центризбиркома также высказался о том, что в Крыму на так называемом “референдуме” люди якобы “единогласно выбрали свое будущее”.
Как сообщал УНН, Украина направила России ноту, где выразила протест против проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма, а также предостерегла от попыток организовать выборы на оккупированном Донбассе. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.