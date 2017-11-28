У центрі Житомира вантажівка збила насмерть жінку

Аварія сталась сьогодні близько 10 ранку на вулиці з одностороннім та інтенсивним рухом неподалік центрального міського ринку. Вантажівка Renault рухалась вулицею з незначною швидкістю.

"Я їхав кілометрів 5 за годину - жінку ніде не бачив. Раптом почув якийсь удар - і в боковому дзеркалі побачив, що жінка під заднім колесом", - розповів водій вантажівки.

Заднє колесо автівки розчавило голову жінки - від отриманих травм вона загинула на місці пригоди. Наразі тривають слідчі дії та встановлюють особу загиблої.

Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль збив двох пішоходів-порушників.