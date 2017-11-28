В центре Житомира грузовик сбил насмерть женщину
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Грузовик раздавил женщину в центре Житомира, сообщает корреспондент УНН с места события.
Авария произошла сегодня около 10 утра на улице с односторонним и интенсивным движением возле центрального городского рынка. Грузовик Renault двигался по улице с незначительной скоростью.
"Я ехал километров 5 в час - женщину нигде не видел. Вдруг услышал какой-то удар - и в боковом зеркале увидел, что женщина под задним колесом", - рассказал водитель грузовика.
Заднее колесо машины раздавило голову женщины - от полученных травм она погибла на месте происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливают личность погибшей.
Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль сбил двух пешеходов-нарушителей.