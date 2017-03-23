У центрі столиці розстріляли двох людей

Ймовірно нападники розстріляли двох чоловіків. Також повідомляється, що одному з них було здійснено кілька контрольних пострілів у голову. Інший потерпілий ймовірно живий.За неофіційною інформацією потерпілі бізнесмен та його охоронець.

Наразі подробиць більше немає.

На місце події одразу прибули швидкі та поліція. Наразі інформація уточнюється.