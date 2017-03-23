У центрі столиці розстріляли двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела та інформацію з соцмереж.
Ймовірно нападники розстріляли двох чоловіків. Також повідомляється, що одному з них було здійснено кілька контрольних пострілів у голову. Інший потерпілий ймовірно живий.За неофіційною інформацією потерпілі бізнесмен та його охоронець.
Наразі подробиць більше немає.
На місце події одразу прибули швидкі та поліція. Наразі інформація уточнюється.