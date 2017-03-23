В центре столицы расстреляли двух человек

Вероятно нападавшие расстреляли двух мужчин. Также сообщается, что одному из них было осуществлено несколько контрольных выстрелов в голову. Второй пострадавший вероятно жив. По неофициальной информации пострадавшие бизнесмен и его охранник.

Пока подробностей больше нет.

На место происшествия сразу прибыли скорая и полиция. Информация уточняется.