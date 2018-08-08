У центрі Москви вивісили великий плакат на підтримку Сенцова

“Сьогодні рано вранці на Кримському мосту в Москві з’явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей”, — повідомила Івлєва.

Відзначимо, сьогодні вже 87-й день голодування Сенцова.

Нагадаємо, адвокат режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підзахисний за час тривалого голодування схуд на 30 кілограмів і перебуває у важкому стані, але від госпіталізації відмовляється. За словами Дінзе, який напередодні відвідав Сенцова в колонії російського міста Лабитнангі, у режисера істотно знизився гемоглобін, пульс — близько 40 ударів в хвилину, він відчуває слабкість.