В центре Москвы вывесили большой плакат в поддержку Сенцова

“Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой банер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей”, — сообщила Ивлева.

Отметим, сегодня уже 87-й день голодовки Сенцова.

Напомним, адвокат режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный за время длительного голодания похудел на 30 килограммов и находится в тяжелом состоянии, но от госпитализации отказывается. По словам Динзе, который накануне посетил Сенцова в колонии российского города Лабытнанги, у режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс — около 40 ударов в минуту, он чувствует слабость.