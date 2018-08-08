В центре Москвы вывесили большой плакат в поддержку Сенцова

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29546 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 92510 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121060 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128805 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167584 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152771 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140619 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130393 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180191 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В центре Москвы вывесили большой плакат в поддержку Сенцова

В центре Москвы вывесили большой плакат в поддержку Сенцова

Киев  •  УНН

 • 9096 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В центре Москвы на Крымском мосту вывесили большой плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Facebook сообщила журналистка Виктория Ивлева, передает УНН.

“Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой банер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей”, — сообщила Ивлева.

Отметим, сегодня уже 87-й день голодовки Сенцова.

Напомним, адвокат режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный за время длительного голодания похудел на 30 килограммов и находится в тяжелом состоянии, но от госпитализации отказывается. По словам Динзе, который накануне посетил Сенцова в колонии российского города Лабытнанги, у режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс — около 40 ударов в минуту, он чувствует слабость.

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