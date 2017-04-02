У центрі Москви поліція затримала 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У неділю на Тверській вулиці в Москві правоохоронці затримали 29 осіб за порушення громадського порядку, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"За порушення громадського порядку співробітниками поліції на Тверській вулиці в районі Тріумфальної площі було затримано 29 осіб", — йдеться в повідомленні МВС РФ.
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В даний час їх доставляють в територіальні підрозділи поліції для складання протоколів про адміністративні правопорушення.
Раніше в соцмережах поширювалися заклики до участі в несанкціонованих мітингах 2 квітня в Москві і регіонах. Слідство встановлює осіб, які розмістили в інтернеті заклики до масових безладів, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК РФ (заклики до масових безладів).