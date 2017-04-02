В центре Москвы полиция задержала 29 человек

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 3491 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 84512 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112707 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171122 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125888 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122591 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115649 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106345 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107407 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103851 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Москвы полиция задержала 29 человек

В центре Москвы полиция задержала 29 человек

Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В воскресенье на Тверской улице в Москве правоохранители задержали 29 человек за нарушение общественного порядка, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"За нарушение общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", - говорится в сообщении МВД РФ.

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В настоящее время их доставляют в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

Украинские Национальные Новости

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