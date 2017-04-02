В центре Москвы полиция задержала 29 человек

"За нарушение общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", - говорится в сообщении МВД РФ.

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В настоящее время их доставляют в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).