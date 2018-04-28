У центрі Києва сталася пожежа у будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У центрі Києва, в районі вулиці Архітектора Городецького, сталася пожежа у будинку, де живуть люди. Наразі її локалізовано. Про це у коментарі УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.
З її слів, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в районі вулиці Архітектора Городецького орієнтовно о 14:30.
"Зараз ще йде пожежа. На шостому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на дах будинку. Горище приміщення був перероблений під другий поверх квартири", - сказала вона.
За її словами, о 15:30 пожежа була локалізована, наразі її ліквідовують. Вона уточнила, що небезпеки перекидання пожежі на інші будинки немає.
"Між шостим поверхом і чердачним приміщенням - дерев'янні перекриття... Вогонь не розповсюдився на другий поверх квартири... Відкритого вогню немає, тому що воно - по перегородаках", - додала Водолага.
На запитання, чи відбулася евакуація людей, вона зауважила, що мешканці квартири вийшли зі свого житла.
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