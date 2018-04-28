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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева произошел пожар в доме

Киев • УНН

 • 20869 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В центре Киева, в районе улицы Архитектора Городецкого, произошел пожар в доме, где живут люди. Сейчас ее локализовали. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

В центре Киева произошел пожар в доме

По ее словам, спасатели получили сообщение о пожаре в районе улицы Архитектора Городецкого ориентировочно в 14:30.

"Сейчас еще идет пожар. На шестом этаже в квартире возник пожар с распространением на крышу дома. Чердак помещения был переделан под второй этаж квартиры", - сказала она.

По ее словам, в 15:30 пожар был локализован, сейчас его ликвидируют. Она уточнила, что опасности перебрасывания огня на другие дома нет.

"Между шестым этажом и чердачным помещением - деревянные перекрытия... Огонь не распространился на второй этаж квартиры... Открытого огня нет, потому что оно - по перегородакам", - добавила Водолага.

На вопрос, была ли эвакуация людей, она отметила, что жители квартиры вышли из своего жилища.

Напомним, женщина со своей матерью и дочерью сгорели в доме на Волыни.

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