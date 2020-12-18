У центрі Києве будівельник впав у технологічну шахту

Так, інцидент стався на вулиці Мечникова, 9.

“Так, повідомлення до поліції надійшло близько 12:00. На місце виїхали лікарі та працівники поліції. З’ясувалося, що працівник будівництва, який виконував монтажні роботи не втримався та впав у технологічну шахту глибиною приблизно 4 метри. Чоловіку була надана вся необхідна допомога й від госпіталізації він відмовився”, — сказали в пресслужбі.

В поліції зазначили, що дана подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Нагадаємо, в Херсоні хлопчик під час прогулянки потрапив до ями старої дренажної системи, глибиною приблизно у 8 метрів.