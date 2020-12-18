В центре Киева строитель упал в технологическую шахту
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве строитель во время монтажных работ не удержался и упал в технологическую шахту глубиной около 4 метров. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, инцидент произошел на улице Мечникова, 9.
"Так, сообщение в полицию поступило около 12:00. На место выехали врачи и работники полиции. Выяснилось, что работник строительства, который выполнял монтажные работы не удержался и упал в технологическую шахту глубиной около 4 метров. Мужчине была оказана вся необходимая помощь и от госпитализации он отказался", - сказали в пресс-служба.
В полиции отметили, что данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Напомним, в Херсоне мальчик во время прогулки попал в яму старой дренажной системы, глубиной примерно в 8 метров.