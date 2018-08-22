У центрі Києва виставили на огляд українську військову техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У середу, 22 серпня, на Михайлівській площі у центрі Києва в рамках виставки сучасного озброєння були представлені українські новітня військова техніка та транспортні засоби, передає кореспондент УНН.
Наразі на огляд киян представлені спеціальні броньовані автомобілі, мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК", безпілотні авіаційні комплекси, міномети та гранатомети, а також танки, бронетранспортери і одна модернізована бойова машина ЗРК "Оса-АКМ".
Крім того, ДПСУ представила на Михайлівській площі свої катери, мобільні комплекси, автомобілі, мотоцикли, квадроцикли і навіть снігохід.
За словами самих військових, на виставці пізніше буде виставлено більше техніки.
Виставка озброєння проходитиме до 26 серпня, зазначили військові, а у четвер, 23 серпня, її має офіційно відкрити Президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, військова авіація пролетіла над Хрещатиком під час репетиції параду до Дня Незалежності.