В центре Киева выставили на обозрение украинскую военную технику
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В среду, 22 августа, на Михайловской площади в центре Киева в рамках выставки современного вооружения были представлены украинские новейшая военная техника и транспортные средства, передает корреспондент УНН.
Сейчас на обзор киевлян представлены специальные бронированные автомобили, мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК", беспилотные авиационные комплексы, минометы и гранатометы, а также танки, бронетранспортеры и одна модернизированная боевая машина ЗРК "Оса-АКМ".
Кроме того, ГПСУ представила на Михайловской площади свои катера, мобильные комплексы, автомобили, мотоциклы, квадроциклы и даже снегоход.
По словам самих военных, на выставке позже будет выставлено больше техники.
Выставка вооружения будет проходить до 26 августа, отметили военные, а в четверг, 23 августа, его должен официально открыть Президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, военная авиация пролетела над Крещатиком во время репетиции парада ко Дню Независимости.