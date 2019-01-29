У центрі Києва максимальний рівень заторів

Максимальний рівень заторів спостерігається на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулиці Льва Толстого, Саксаганського, Олеся Гончара, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Прорізній, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Костьольній, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шоссе, вулиці Інститутській, Шовковичній, Басейній, Великій Васильківській, Антоновича, Михайла Омельяновича-Павленка.

Також високий рівень заторів - на вулиці Жилянській, Короленківській, Бульварно-Кудрявській, Євгена Коновальця, Лаврській, Московській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут, Кловському узвозі, вулиці Володимира Винниченка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Івана Огієнка, Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, проспекті Степана Бандери та Валерія Лобановського, Новокостянтинівській, Чоколівському бульварі.

Дорогу перекрито на Дніпровському узвозі та Парковій дорозі.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, Здолбунівській, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, вулиці Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка.

Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі та на вулиці Соборній.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному та Південному мостах, а також на мосту Патона рух ускладнений лише в один бік - від центру. На Дарницькому мосту та мосту Метро можна проїхати вільно.

Як повідомляв УНН, упродож минулих вихідних на дорогах Київської області сталося 100 ДТП.