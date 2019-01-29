В центре Киева максимальный уровень пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Максимальный уровень пробок наблюдается на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинский, улице Льва Толстого, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской , Набережном шоссе, улице Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича, Михаила Омельяновича-Павленко.
Также высокий уровень заторов - на улице Жилянской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, Павловской, Вячеслава Чорновила, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, Краснозвездном проспекте.
Дорога перекрыта на Днепровском спуске и Парковой дороге.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана, улицы Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге и на улице Соборной.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном и Южном мостах, а также на мосту Патона движение затруднено только в одну сторону - от центра. На Дарницком мосту и мосту Метро можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, упродож в минувшие выходные на дорогах Киевской области произошло 100 ДТП.