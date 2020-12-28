У центрі Грозного напали на поліцейських: щонайменше 2 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Двоє співробітників правоохоронних органів загинули в результаті стрілянини в центрі Грозного, столиці Чеченської Республіки, одного з бойовиків, що здійснив напад, ліквідували вогнем у відповідь. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах, пише УНН також з посиланням на Telegram ряду ЗМІ.
“За попередньою інформацією, в результаті стрілянини в Грозному загинули два співробітники правоохоронних органів. Один з нападників загинув, другий поранений”, — сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що бойовики напали на співробітників патрульно-постової служби.
Інше джерело повідомило ТАСС, що інцидент стався на проспекті Путіна.
Зараз на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Місце події оточене. Обставини події встановлюються.
За інформацією Baza, “бойовики” напали на двох співробітників ДПС і вбили їх. При цьому видання пише, що нападників застрелили.
“За словами очевидців, бойовики, які атакували співробітників поліції, були озброєні ножами. Вони напали на патрульних, після чого спробували забрати їх зброю”, — повідомляє Telegram-канал.
За даними анонімного Telegram-каналу 1ADAT, злочинці вбили двох патрульних, використовуючи ножі. Двох нападників застрелили. Їхні особи встановлюють.