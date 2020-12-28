В центре Грозного напали на полицейских: по меньшей мере 2 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в центре Грозного, столице Чеченской Республики, одного из напавших на них боевика ликвидировали ответным огнем. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, пишет УНН также со ссылкой на Telegram ряда СМИ.
“По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен”, — сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Другой источник сообщил ТАСС, что инцидент произошел на проспекте Путина.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
По информации Baza, “боевики” напали на двоих сотрудников ДПС и убили их. При этом издание пишет, что нападавших застрелили.
“По словам очевидцев, боевики, атаковавшие сотрудников полиции, были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие”, — сообщает Telegram-канал.
По данным анонимного Telegram-канала 1ADAT, преступники убили двоих патрульных, используя ножи. Двоих напавших застрелили. Их личности устанавливают.