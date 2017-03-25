У Центральноафриканській республіці невідомі вбили 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Щонайменше 50 людей загинули, десятки отримали поранення в результаті кількох нападів групи озброєних людей на села в Центральноафриканській республіці. Про це повідомило агентство France-Presse з посиланням на місцевих жителів, передає УНН.
За даними агентства, в центральному регіоні Бамбари з вівторка загинули 50 жителів трьох сіл, які зазнали нападів збройних угруповань.
“За попередніми даними, при нападі на села Агуду Манга, Яссенеме і Нгуянза загинули щонайменше 50 людей, десятки були поранені”, — сказав місцевий житель Ісаак Арата-Наба.
Ще один із жителів, що втік з Яссенеме, Проспер Тчолекрайо розповів, що нападники “стріляли у всіх без розбору”.