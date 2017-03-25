В Центральноафриканской республике неизвестные убили 50 человек

По данным агентства, в центральном регионе Бамбара со вторника погибли 50 жителей трех сел, которые подверглись нападениям вооруженных группировок.

"По предварительным данным, при нападении на села Агуда Манга, Яссенеме и Нгуянза погибли по меньшей мере 50 человек, десятки были ранены", - сказал местный житель Исаак Арата-Наба.

Еще один из жителей, сбежавших из Яссенеме, Проспер Тчолекрайо рассказал, что нападавшие "стреляли во всех без разбора".