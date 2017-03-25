В Центральноафриканской республике неизвестные убили 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По меньшей мере 50 человек погибли, десятки получили ранения в результате нескольких нападений группы вооруженных людей на деревни в Центральноафриканской республике. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местных жителей, передает УНН.
По данным агентства, в центральном регионе Бамбара со вторника погибли 50 жителей трех сел, которые подверглись нападениям вооруженных группировок.
"По предварительным данным, при нападении на села Агуда Манга, Яссенеме и Нгуянза погибли по меньшей мере 50 человек, десятки были ранены", - сказал местный житель Исаак Арата-Наба.
Еще один из жителей, сбежавших из Яссенеме, Проспер Тчолекрайо рассказал, что нападавшие "стреляли во всех без разбора".