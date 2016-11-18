У тролейбусі Маіруполя помер 79-річний чоловік - поліція
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні в Кальміуському районі Маріуполя при під'їзді до зупинки "Кіровський ринок" помер чоловік 79 років. Про це кореспонденту УНН повідомляє патрульна поліція Маріуполя.
Сталася подія близько 15:30. На місце одразу ж прибули медики і поліцейські.
За словами співробітників швидкої медичної допомоги, за попередньою інформацією, смерть настала в результаті серцевого нападу.
За словами водія тролейбуса, чоловік зайшов у тролейбус і проїхав майже дві зупинки. Після цього був знайдений біля дверей виходу з тролейбуса. Можливо, саме на цій зупинці "Кіровський ринок" чоловік хотів вийти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у маріупольському тролейбусі помер пасажир.