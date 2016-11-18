В троллейбусе Маируполя умер 79-летний мужчина - полиция
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в Кальмиусском районе Мариуполя при подъезде к остановке "Кировский рынок" умер мужчина 79 лет. Об этом корреспонденту УНН сообщает патрульная полиция Мариуполя.
Произошло событие около 15:30. На место сразу же прибыли медики и полицейские.
По словам сотрудников скорой медицинской помощи, по предварительной информации, смерть наступила в результате сердечного приступа.
По словам водителя троллейбуса, мужчина зашел в троллейбус и проехал почти две остановки. После этого был найден у дверей выхода из троллейбуса. Возможно, именно на этой остановке "Кировский рынок" он хотел выйти.
Напомним, как сообщал УНН, в мариупольском троллейбусе умер пассажир.