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15 марта, 19:03 • 108595 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148363 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126650 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119963 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106637 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102330 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96548 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126696 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В троллейбусе Маируполя умер 79-летний мужчина - полиция

В троллейбусе Маируполя умер 79-летний мужчина - полиция

Киев • УНН

 • 8429 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в Кальмиусском районе Мариуполя при подъезде к остановке "Кировский рынок" умер мужчина 79 лет. Об этом корреспонденту УНН сообщает патрульная полиция Мариуполя.

Произошло событие около 15:30. На место сразу же прибыли медики и полицейские.

По словам сотрудников скорой медицинской помощи, по предварительной информации, смерть наступила в результате сердечного приступа.

По словам водителя троллейбуса, мужчина зашел в троллейбус и проехал почти две остановки. После этого был найден у дверей выхода из троллейбуса. Возможно, именно на этой остановке "Кировский рынок" он хотел выйти.

Напомним, как сообщал УНН, в мариупольском троллейбусе умер пассажир.

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