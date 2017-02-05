У трьох областях України обмежено рух транспорту на автошляхах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях обмежений рух на автодорогах через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Так, у Вінницькій області через дощ при мінусовій температурі повітря та ожеледь обмежено рух автобусів на дорогах загального користування місцевого значення.
У Хмельницькій області обмежили рух великовагового транспорту та автобусів на дорогах місцевого значення.
У Закарпатській області через підвищення температури повітря до плюсових позначок та дощ стався перелив води висотою близько 20 см через дорогу місцевого значення О-071001 Свалява – Мукачеве, в с.Пасіка Свалявського р.-ну. Через загрозу подальшого підтоплення приватних будинків у с.Пасіка здійснюються заходи із влаштування загороджень мішків з піском на зазначеній дорозі, тому рух на автодорозі Свалява – Мукачеве перекрито. Об’їзд здійснюється по а/д М-06, яка проходить паралельно.