В трех областях Украины ограничено движение транспорта на автодорогах

Так, в Винницкой области из-за дождя при минусовой температуре воздуха и гололеда ограничено движение автобусов на дорогах общего пользования местного значения.

В Хмельницкой области ограничили движение большегрузного транспорта и автобусов на дорогах местного значения.

В Закарпатской области из-за повышения температуры воздуха до плюсовых отметок и дождя произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в с. Пасика Свалявского района. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в с. Пасика осуществляются мероприятия по обустройству заграждений из мешков с песком на указанной дороге, поэтому движение на автодороге Свалява - Мукачево перекрыто. Объезд осуществляется по а/д М-06, которая проходит параллельно.