У Трансшипі розповіли, як піднімали "Делфі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У компанії "Трансшип" розповіли, як піднімали затонулий біля берегів Одеси танкер "Делфі", передає УНН.
В операції були задіяні чотири одиниці флоту - потужний плавкран "Атлас-4", основні буксири "DiamondN" і "TopazN", а також допоміжний буксир "Авант", яким вдалося підійти до судна. За екологічною обстановкою під час операції стежив нафтосміттєзбирач - теплохід Sea Ant.
Тепер, коли танкер поставили на кіль, почнеться наступний етап - проведення герметизації низки відсіків і подальший ремонт для забезпечення плавучості "Делфі".
Потім судно відбуксирують з пляжу за допомогою понтона і плавучого крана, розповіли в "Трансшипі".
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Владислав Криклій, тільки 21 липня, після низки невдалих спроб судновласника "Делфі" підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому. Тоді ж свою допомогу державі запропонували дві компанії "Трансшип" і "Бруклін - Київ". Перша погодилася виконати роботи з підйому судна, а друга - їх оплатити.