В Трансшипе рассказали, как поднимали "Делфи"

В операции были задействованы четыре единицы флота — мощный плавкран “Атлас-4”, основные буксиры “DiamondN” и “TopazN”, а также вспомогательный буксир “Авант”, которым удалось подойти к судну. За экологической обстановкой во время операции следил нефтемусоросборщик — теплоход Sea Ant.

Теперь, когда танкер поставили на киль, начнется следующий этап — проведение герметизации ряда отсеков и дальнейший ремонт для обеспечения плавучести "Делфи".

Затем судно отбуксируют с пляжа с помощью понтона и плавкрана, рассказали в “Трансшипе”.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Владислав Криклий, только 21 июля, после ряда неудачных попыток судовладельца “Делфи” поднять затонувшее судно, государство получило право на организацию подъема. Тогда же свою помощь государству предложили две компании “Трансшип” и “Бруклин — Киев”. Первая согласилась выполнить работы по подъёму судна, а вторая — их оплатить.