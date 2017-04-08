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У Торецьку затриманий розвідник “ДНР”

У Торецьку затриманий розвідник “ДНР”

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Торецьку затриманий розвідник “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Співробітники поліції спільно з СБУ викрили чоловіка, який в 2014 році брав участь в незаконних збройних формуваннях, а після переховувався в РФ, де отримав російське громадянство. Повернувшись в Донецьку область, в рядах бойовиків обстрілював селище Піски, а потім був засланий спецслужбами на територію, підконтрольну Україні, для проведення розвідувальних дій.

Навесні 2014 житель Торецька 1986 року народження вступив до лав терористів, які захопили будівлю колишнього виконкому. Перш за все, разом з іншими місцевими жителями, він патрулював вулиці міста. Останній раз заступав на патрулювання зі зброєю під час проведення незаконного “референдуму”. В кінці травня чоловік поїхав в РФ, де, скориставшись програмою спрощеного отримання громадянства, став громадянином РФ з постановкою на військовий облік.

До січня 2017 року він працював різноробочим в Москві, і, не отримавши належної заробітної плати, вирішив звільнитися і повернутися в Україну. Російсько-український кордон він перетнув в кінці січня і знаходився в місті Торецьку, проте мрії повернутися до лав бойовиків не залишав.

Пробувши близько 2 тижнів вдома і не знайшовши роботи, чоловік з РФ виїхав до окупованого Донецька, де вступив на контрактну службу до бандформування “ДНР”, в механізований батальйон на посаду гранатометника. Позиції його підрозділів знаходилися в районі селища Піски Донецької області.

Під час спілкування зі своїм знайомим чоловік отримав пропозицію заробити більше грошей і повернутися на підконтрольну територію, щоб збирати інформацію про місце дислокації і пересуванні живої сили і техніки ЗСУ, а також вербувати місцевих жителів.

За це йому запропонували велику суму грошей. Планувалося, що вони будуть надходити на банківську карту, яку чоловік повинен був відкрити відразу по приїзду в Торецьк.

В кінці березня цього року чоловік повернувся в місто для проведення розвідувальної діяльності, проте був затриманий поліцейськими, які згідно з оперативною інформацією вийшли на правопорушника.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. Санкція статті — до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Маріуполі дівчина-офіцер затримала бойовика-втікача з Горлівки.

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