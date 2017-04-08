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В Торецке задержан разведчик "ДНР"

В Торецке задержан разведчик "ДНР"

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Торецке задержан разведчик “ДНР”. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

Сотрудники полиции совместно с СБУ разоблачили мужчину, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, а после скрывался в РФ, где получил российское гражданство. Вернувшись в Донецкую область, в рядах боевиков обстреливал поселок Пески, а затем был сослан спецслужбами на территорию, подконтрольную Украине, для проведения разведывательных действий.

Весной 2014 житель Торецка 1986 года рождения вступил в ряды террористов, захвативших здание бывшего исполкома. Прежде всего, вместе с другими местными жителями, он патрулировал улицы города. Последний раз замещал на патрулировании с оружием во время проведения незаконного "референдума". В конце мая мужчина уехал в РФ, где, воспользовавшись программой упрощенного получения гражданства, стал гражданином РФ с постановкой на воинский учет.

К январю 2017 он работал разнорабочим в Москве, и, не получив должной заработной платы, решил уволиться и вернуться в Украину. Российско-украинскую границу он пересек в конце января и находился в городе Торецке, однако мечты вернуться в ряды боевиков не оставлял.

Пробыв около 2 недель дома и не найдя работы, человек из РФ выехал в оккупированный Донецк, где поступил на контрактную службу в бандформирования "ДНР", в механизированный батальон на должность гранатометчика. Позиции его подразделений находились в районе поселка Пески Донецкой области.

Во время общения со своим знакомым мужчина получил предложение заработать больше денег и вернуться на подконтрольную территорию, чтобы собирать информацию о месте дислокации и передвижении живой силы и техники ВСУ, а также вербовать местных жителей.

За это ему предложили большую сумму денег. Планировалось, что они будут поступать на банковскую карту, которую мужчина должен был открыть сразу по приезду в Торецк.

В конце марта этого года мужчина вернулся в город для проведения разведывательной деятельности, однако был задержан полицейскими, которые по оперативной информации вышли на правонарушителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе девушка-офицер задержала беглого боевика из Горловки.

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