У ТКГ визначились з алгоритмом відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В рамках підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“В рамках підгрупи з соціально-економічних питань досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв’язку на території ОРДЛО. Ця робота відбуватиметься силами компанії „Водафон Україна“ за участі ОБСЄ з дотриманням українського законодавства”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 лютого на засідання гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську було досягнуто домовленості щодо відновлення мобільного зв’язку, а ОРДО запевнила у наданні гарантій безпеки для ремонтних бригад.