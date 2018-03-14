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У ТКГ визначились з алгоритмом відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В рамках підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.

“В рамках підгрупи з соціально-економічних питань досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв’язку на території ОРДЛО. Ця робота відбуватиметься силами компанії „Водафон Україна“ за участі ОБСЄ з дотриманням українського законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого на засідання гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську було досягнуто домовленості щодо відновлення мобільного зв’язку, а ОРДО запевнила у наданні гарантій безпеки для ремонтних бригад.

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