У ТКГ визначились з алгоритмом відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО

“В рамках підгрупи з соціально-економічних питань досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв’язку на території ОРДЛО. Ця робота відбуватиметься силами компанії „Водафон Україна“ за участі ОБСЄ з дотриманням українського законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого на засідання гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську було досягнуто домовленості щодо відновлення мобільного зв’язку, а ОРДО запевнила у наданні гарантій безпеки для ремонтних бригад.