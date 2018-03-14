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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40654 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45530 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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В ТКГ определились с алгоритмом восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО

В ТКГ определились с алгоритмом восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о алгоритме восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля на заседание гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске была достигнута договоренность о возобновлении мобильной связи, а ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад.

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