В ТКГ определились с алгоритмом восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о алгоритме восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля на заседание гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске была достигнута договоренность о возобновлении мобильной связи, а ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад.