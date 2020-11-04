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У ТКГ пояснили, в якому статусі перебуває питання місця наступного розведення військ

У ТКГ пояснили, в якому статусі перебуває питання місця наступного розведення військ

Київ • УНН

 • 18743 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Питання місця розведення військ перебуває в статусі технічного й заяв щодо нього зарано робити. Про це УНН розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

”Це питання зараз перебуває в статусі технічного, яке обговорюється в безпековій підгрупі. Але поки зарано про це казати. Це технічні плани. Адже є навіть суперечки щодо того, за якими координатами буде визначатися місце розведення. Є Пулківські координати, якими користувався Радянський Союз, а є міжнародні, західні. Але загалом, так, розведення планується зробити на цих ділянках (Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле — ред.)”, - зазначив Арестович.

За словами речника, суть такого вибору полягає в забезпеченні безпеки людей, які проходять уже існуючі або майбутні КПВВ.

“Тобто, це не розведення для розведення. Це для того, щоб у людей, які там проходять, снаряди не літали над головою. Не можна казати, що прямо завтра ми будемо створювати ці пункти. Ми лише погодилися розглянути це питання. Це дуже важливо. Ми погодилися за районами ділянок, але саме визначення ділянок: етапи, терміни, умови та інше — будуть опрацьовуватися в ТКГ. Ще зарано говорити про те, що воно набуло статусу “конкретних календарних планів”, - підсумував радник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, що в жовтні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що Україна майже визначилась з чотирма напрямами для розведення на Донбасі.

Українські Національні Новини

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