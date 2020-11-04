В ТКГ объяснили, в каком статусе находится вопрос места следующего разведения войск

"Этот вопрос сейчас находится в статусе технического, который обсуждается в подгруппе по безопасности. Но пока рано об этом говорить. Это технические планы. Ведь есть даже споры относительно того, по каким координатам будет определяться место разведения. Есть Пулковские координаты, которыми пользовался Советский Союз, а есть международные, западные. Но в целом, да, разведение планируется сделать на этих участках (Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - ред.)", - отметил Арестович.

По словам спикера, суть такого выбора заключается в обеспечении безопасности людей, которые проходят уже существующие или будущие КПВВ.

"То есть, это не разведение для разведения. Это для того, чтобы у людей, которые там проходят, снаряды не летали над головой. Нельзя говорить, что прямо завтра мы будем создавать эти пункты. Мы лишь согласились рассмотреть этот вопрос. Это очень важно. Мы согласились по районам участков, но само определение участков: этапы, сроки, условия и прочее - будут обрабатываться в ТКГ. Еще рано говорить о том, что оно получило статус "конкретных календарных планов", - подытожил советник украинской делегации в ТКГ.

Напомним, что в октябре министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина почти определилась с четырьмя направлениями для разведения на Донбассе.