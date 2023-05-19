У тимчасово окуповано Донецьку пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише УНН.
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Місцеві телеграм-канали публкують серію відео, на яких чутно вибухи.
Попередньо повідомляють, що вибухи пролуали у Ворошилівському районі тимчасово окупованого міста, недалеко від головного стадіону "Донбас-Арена".
Так звані силові структури "ДНР" повідомляють, що ЗСУ завдлали удару по центру окупованого Донецька з ВСУ нанесли удар по РСЗО.
Нагадаємо
Зранку пролунали вибухи у Криму на залізниці.