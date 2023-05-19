Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы

Детали

Местные телеграм-каналы публкуют серию видео, на которых слышны взрывы.

Предварительно сообщается, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе временно оккупированного города, недалеко от главного стадиона "Донбасс-Арена".

Так называемые силовые структуры "ДНР" сообщают, что ВСУ нанесли удар по центру оккупированного Донецка из ВСУ нанесли удар по РСЗО.

Напомним

Утром прогремели взрывы в Крыму на железной дороге.