У TikTok та Instagram з’явилися акаунти з інформацією про COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти “Коронавірус_інфо”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ “Коронавірус_інфо”.
“Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти “Коронавірус_інфо” (@coronainfoua). Там уже запустили челендж #мийруки”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що акаунти авторизовані МОЗ України.
“Наразі близько 15% усіх хворих на COVID-19 в Україні – люди віком від 11 до 30 років. Це свідчить про те, що частина молоді не дослухається до рекомендацій МОЗ України щодо запобіжних заходів від інфікування коронавірусом. Водночас, за результатами опитування проекту U-Report від ЮНІСЕФ, близько чверті молоді не знає чіткого алгоритму дій при появі симптомів, характерних для коронавірусної інфекції”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що МОЗ закликає українців бути відповідальними, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, регулярно мити руки з милом, а при появі перших симптомів респіраторних захворювань одразу телефонувати сімейному лікарю, а також підписуватись на акаунти “Коронавірус_інфо” у TikTok та Instagram та долучатись до челенджу #мийруки.
“Записуйте власні відео та закликайте знайомих піклуватися про своє здоров’я”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 березня МОЗ запустило Telegram-бот щодо коронавірусу.