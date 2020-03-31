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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87336 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100772 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102924 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102144 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110332 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99632 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104612 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131431 просмотра

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В TikTok и Instagram появились аккаунты с информацией о COVID-19 в Украине

В TikTok и Instagram появились аккаунты с информацией о COVID-19 в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Чтобы привлечь внимание молодежи к гарантиям и борьбы с COVID-19, в социальных сетях TikTok и Instagram появились аккаунты “Коронавирус_инфо”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МЗ “Коронавирус_инфо”.

“Чтобы привлечь внимание молодежи к гарантиям и борьбы с COVID-19, в социальных сетях TikTok и Instagram появились аккаунты „Коронавирус_инфо“ (@coronainfoua). Там уже запустили челлендж #мийруки”, — говорится в сообщении.

Указано, что аккаунты авторизованные МЗ Украины.

“Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине — люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины касательно мер от инфицирования коронавирусом. В то же время, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции”, — указано в сообщении.

Отмечается, что Минздрав призывает украинцев быть ответственными, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, регулярно мыть руки с мылом, а при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу звонить семейному врачу, а также подписываться на аккаунты “Коронавирус_инфо” в TikTok и Instagram и приобщаться к челленджу #мийруки.

“Записывайте собственные видео и призывайте знакомых заботиться о своем здоровье”, — говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта МЗ запустило Telegram-бот касательно коронавируса.

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