В TikTok и Instagram появились аккаунты с информацией о COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Чтобы привлечь внимание молодежи к гарантиям и борьбы с COVID-19, в социальных сетях TikTok и Instagram появились аккаунты “Коронавирус_инфо”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МЗ “Коронавирус_инфо”.
“Чтобы привлечь внимание молодежи к гарантиям и борьбы с COVID-19, в социальных сетях TikTok и Instagram появились аккаунты „Коронавирус_инфо“ (@coronainfoua). Там уже запустили челлендж #мийруки”, — говорится в сообщении.
Указано, что аккаунты авторизованные МЗ Украины.
“Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине — люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины касательно мер от инфицирования коронавирусом. В то же время, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции”, — указано в сообщении.
Отмечается, что Минздрав призывает украинцев быть ответственными, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, регулярно мыть руки с мылом, а при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу звонить семейному врачу, а также подписываться на аккаунты “Коронавирус_инфо” в TikTok и Instagram и приобщаться к челленджу #мийруки.
“Записывайте собственные видео и призывайте знакомых заботиться о своем здоровье”, — говорится в сообщении.
Напомним, 7 марта МЗ запустило Telegram-бот касательно коронавируса.