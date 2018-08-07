У Тихому океані сформувався ураган "Джон"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Ураган першої категорії “Джон” сформувався в Тихому океані в більш ніж 500 км від мексиканського узбережжя. Про це свідчать дані, опубліковані в понеділок Національним центром зі спостереження за ураганами США зі штаб-квартирою в Майамі (штат Флорида), інформує УНН.
Швидкість вітру в центрі атмосферного явища становить близько 33,3 м/с. “Джон” знаходиться в 515 км на північний захід від мексиканського міста Мансанільо. Ураган рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю приблизно 3,6 м/с. На даний момент небезпеки для суші немає.
Поруч із “Джоном” раніше сформувався тропічний шторм “Ілеана”. Зараз він розташований приблизно в 160 км від Мансанільо і переміщається уздовж узбережжя Мексики.
Тим часом, у Тихому океані також бушує ураган “Гектор”. Він рухається зі швидкістю близько 7 м/с і, як очікується, через кілька днів пройде в безпосередній близькості від Гавайських островів. Як повідомила влада цього американського штату, вони готові до можливих наслідків, які може викликати стихія.
Слід зазначити, що сезон ураганів зазвичай триває з 1 червня по 30 листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім’я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.
Нагадаємо, присяжні в окрузі Харріс в п’ятницю винесли рішення про притягнення до кримінальної відповідальності за халатність керівників хімічного підприємства французької компанії Arkema в Кросбі (штат Техас).