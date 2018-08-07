В Тихом океане сформировался ураган "Джон"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Ураган первой категории “Джон” сформировался в Тихом океане в более чем 500 км от мексиканского побережья. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Национальным центром по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), информирует УНН.
Скорость ветра в центре атмосферного явления составляет около 33,3 м/с. “Джон” находится в 515 км к юго-западу от мексиканского города Мансанильо. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 3,6 м/с. На данный момент опасности для суши нет.
Рядом с “Джоном” ранее сформировался тропический шторм “Илеана”. Сейчас он находится примерно в 160 км от Мансанильо и перемещается вдоль побережья Мексики.
Между тем, в Тихом океане также бушует ураган “Гектор”. Он движется со скоростью около 7 м/с и, как ожидается, через несколько дней пройдет в непосредственной близости от Гавайских островов. Как сообщили власти этого американского штата, они готовы к возможным последствиям, которые может вызвать стихия.
Следует отметить, что сезон ураганов обычно длится с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
Напомним, присяжные в округе Харрис в пятницу вынесли решение о привлечении к уголовной ответственности за халатность руководителей химического предприятия французской компании Arkema в Кросби (штат Техас).