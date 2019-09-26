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У Тернополі затримали рекетира, який вимагав від забудовника 25 тисяч доларів та нерухомість

Київ • УНН

 • 13367 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Правоохоронці викрили у Тернополі факт вимагання з підприємця великої суми грошей та житлового майна. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

У Тернополі затримали рекетира, який вимагав від забудовника 25 тисяч доларів та нерухомість

За даними спецслужби, раніше засуджений за вимагання житель обласного центру знову зайнявся рекетом. Зловмисник вимагав від забудовника 25 тисяч доларів США та майнові права на 237 квадратних метрів нерухомості у приміщенні багатоквартирного житлового будинку, який підрядники планують здавати в експлуатацію.

За ринковими цінами вартість вказаної площі у новобудові становить майже 120 тисяч американських доларів. У разі відмови підприємця сплатити “данину”, рекетир погрожував йому фізичною розправою, а також розміщенням публікацій у ЗМІ про нібито незаконність будівництва та залученням “активістів” для блокування будівельних робіт.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із закладів громадського харчування.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання) та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили та блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з місцевих представників комерційних структур, представляючись начебто керівниками підрозділів СБУ.

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