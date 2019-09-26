В Тернополе задержали рэкетира, который требовал от застройщика 25 тысяч долларов и недвижимость

По данным спецслужбы, ранее судимый за вымогательство житель областного центра вновь занялся рэкетом. Злоумышленник требовал от застройщика 25 тысяч долларов США и имущественные права на 237 квадратных метров недвижимости в помещении многоквартирного жилого дома, который подрядчики планируют сдавать в эксплуатацию.

По рыночным ценам стоимость указанной площади в новостройке составляет почти 120 тысяч американских долларов. В случае отказа предпринимателя оплатить “дань”, рэкетир угрожал ему физической расправой, а также размещением публикаций в СМИ о якобы незаконности строительства и привлечением “активистов” для блокировки строительных работ.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из заведений общественного питания.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Днепре разоблачили и блокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег с местных представителей коммерческих структур, представляясь вроде бы руководителями подразделений СБУ.