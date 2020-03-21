У Тернополі з понеділка припинить роботу міський транспорт через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Тернополі ввели надзвичайну ситуацію. Роботу громадського транспорту призупинено. Про це на своїй сторінці в Facebook сказав міський голова Тернополя Сергій Надал, пише УНН.
“Сьогодні відбулося термінове засідання Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом. Ми вводимо у Тернополі надзвичайну ситуацію. Що зміниться: медичні заклади мають можливість швидше і оперативніше закуповувати медичне обладнання і засоби захисту. З 23 березня, на час карантину, ми змушені тимчасово призупинити у Тернополі роботу громадського транспорту. Це вимушений карантинний захід. Ми не можемо ризикувати здоров’ям Тернополян, а тролейбуси і автобуси — це місця великого ризику в період ймовірного поширення епідемії”, — сказав Сергій Надал.
Він додав, що тролейбуси і автобуси будуть працювати виключно, як спецтранспорт і розвозитимуть працівників медзакладів, хлібозаводу, молокозаводу та інших важливих закладів за спецпропусками.
Він також закликав в неділю помолитися усіх за здоров’я хворих та усієї України, однак — зробити це вдома.
Нагадаємо, першим інфікованим на Тернопільщині виявився священик.