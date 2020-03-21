В Тернополе с понедельника прекратит работу городской транспорт из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Тернополе ввели чрезвычайную ситуацию. Работа общественного транспорта приостановлено. Об этом на своей странице в Facebook сказал городской глава Тернополя Сергей Надал, пишет УНН.
“Сегодня состоялось экстренное заседание Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом. Мы вводим в Тернополе чрезвычайную ситуацию. Что изменится: медицинские учреждения имеют возможность быстрее и оперативнее закупать медицинское оборудование и средства защиты. С 23 марта, на время карантина, мы вынуждены временно приостановить в Тернополе работу общественного транспорта. Это вынужденная карантинная мера. Мы не можем рисковать здоровьем тернополян, а троллейбусы и автобусы — это места большого риска в период вероятного распространения эпидемии”, — сказал Сергей Надал.
Он добавил, что троллейбусы и автобусы будут работать исключительно, как спецтранспорт и развозить работников медучреждений, хлебозавода, молокозавода и других важных учреждений по спецпропускам.
Он также призвал в воскресенье помолиться всех за здоровье больных и всей Украины, однако — сделать это дома.
Напомним, первым инфицированным на Тернопольщине оказался священник.