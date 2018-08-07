У Тернополі позашляховик протаранив огорожу та вилетів на тротуар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Жінка-водій у нетверезому стані заїхала в турнікетне огородження у Тернополі. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернопільської області, передає УНН.
"6 серпня, близько 22-ї години, на вулиці Замковій водій Nissan Juke, не впоравшись з керуванням, здійснила наїзд на турнікетне огородження. Свідки події одразу викликали патрульних", - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП ніхто не постраждав.
"Винуватиця аварії була добряче напідпитку, вживала лайливі слова та поводилася неадекватно. Пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння вона категорично відмовилася", - уточнили в поліції.
На 37-річну правопорушницю патрульні склали два адмінпротоколи: за ст. 130 (керування напідпитку) КУпАП та ст. 124 (вчинення ДТП) КУпАП. Винесли постанову за ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки).
Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.
Нагадаємо, у Львові нетверезий водій "протаранив" зупинку громадського транспорту.