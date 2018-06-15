У Львові водій влетів у зупинку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Львові нетверезий водій “протаранив” зупинку громадського транспорту. Внаслідок автопригоди постраждав водій автомобіля, який проїжджав повз місце ДТП, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 червня близько 20.00 на вулиці Вітовського у Львові.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля “Ауді”, 20-річний мешканець Івано-Франківської області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння (2.18 проміле), в’їхав у зупинку громадського транспорту та пошкодив електроопору, внаслідок чого стовп впав на автомобіль “Деу Ланос”, який в цей час проїжджав поруч з місцем ДТП.
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Водія “Ланоса”, 29-річного львів’янина, із забоями було доставлено у лікарню. Після надання медичної допомоги він повернувся додому.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.