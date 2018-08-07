В Тернополе внедорожник протаранил ограждение и вылетел на тротуар

"6 августа, около 22 часов, на улице Замковой водитель Nissan Juke, не справившись с управлением, совершила наезд на турникетное ограждения. Свидетели происшествия сразу вызвали патрульных", - говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал.

"Виновница аварии была изрядно навеселе, употребляла бранные слова и вела себя неадекватно. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения она категорически отказалась", - уточнили в полиции.

На 37-летнюю правонарушительницу патрульные составили два админпротокола: по ст. 130 (управление в нетрезвом состоянии) КУоАП и ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП. Вынесли постановление по ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки).

Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, во Львове нетрезвый водитель "протаранил" остановку общественного транспорта.